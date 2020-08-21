Как играла Мария Шарапова: топ-10 фото звезды русского тенниса

15 лет назад Мария Шарапова возглавила рейтинг WTA, став первой российской теннисисткой, занявшей первую строчку рейтинга. Мария Шарапова — одна из самых известных и титулованных спортсменок мира. Экс первая ракетка мира. Победительница пяти турниров Большого шлема в одиночном разряде. Одна из десяти женщин в истории, кто выиграла все турниры Большого шлема. Серебряный призёр Олимпийских игр 2012 года в одиночном разряде. Победительница 39 турниров WTA (36 — в одиночном разряде). Победительница Итогового чемпионата WTA (2004) в одиночном разряде. Одна из лидеров по рекламным заработкам среди спортсменов мира

В 2016 году Шарапова объявила о применении допинга, а именно запрещённого препарата мельдония. Антидопинговый комитет Международной федерации тенниса дисквалифицировал её на два года. После поданной апелляции дисквалификация была сокращена до 15 месяцев. Спортивный суд признал, что она принимала мельдоний непреднамеренно. Была исключена из рейтинга WTA. Вернулась на корт после дисквалификации в 2017 году и дошла до полуфинала турнира в Штугарте — Porsche Tennis Grand Prix. 26 февраля 2020 года объявила о завершении карьеры.