Сборная России стала трёхкратным чемпионом мира по пляжному футболу

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Сборная России по пляжному футболу обыграла команду Японии в финале чемпионата мира. Встреча закончилась со счётом 5:2. Таким образом, российская команда стала трёхкратным обладателем этого титула.

В составе россиян голами отметились Фёдор Земсков, Юрий Крашенинников (дубль), Андрей Новиков и Артур Папоротный. За японцев дублем отметился Такую Акагума.

До этого сборная России выигрывала этот турнир в 2011 и 2013 годах. Все три чемпионства команду к титулу приводил главный тренер Михаил Лихачёв.

Бронзу завоевала Швейцария, одолев Сенегал со счётом 9:7.

Из-за санкций Спортивного арбитражного суда (CAS), которые запрещают отечественным спортсменам на чемпионатах мира выступать под государственной символикой РФ, сборную России представляла команда Российского футбольного союза.

Ранее стало известно, что футболист петербургского «Зенита» Сердар Азмун хочет перейти во французский «Лион» и уже согласовал с ним условия личного пятилетнего контракта.