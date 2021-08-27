L'Equipe: Азмун из «Зенита» согласовал пятилетний контракт с «Лионом»

Футболист петербургского «Зенита» Сердар Азмун хочет перейти во французский «Лион» и уже согласовал с ним условия личного пятилетнего контракта. Об этом сообщает L'Equipe.

Издание отмечает , что Азмуну несколько раз звонил главный тренер французской команды Петер Бос, заметивший иранца ещё во время работы в «Байере».

«Зенит» изначально заявил о €25 млн, за которые готов расстаться с форвардом. «Лион» предлагал €10 млн, но теперь, как ожидается, за Азмуна заплатят €15 млн, не считая бонусов.

Иранский футболист пришёл в «Зенит» в 2019 году. В России он также играл за казанский «Рубин» и «Ростов». Контракт 26-летнего футболиста с петербургским клубом истекает в конце нынешнего сезона. В Европе трансферное окно закроется через три дня.

Ранее стало известно, что «Зенит» одержал домашнюю победу над «Краснодаром» со счётом 3:2 в центральном матче 3-го тура чемпионата России по футболу. Дублем в составе хозяев отметился иранский нападающий Сердар Азмун, ещё один гол записал на свой счёт российский полузащитник Александр Ерохин.