«Сами узнали эту новость из СМИ»: пресс-служба ЦСКА о задержании вратаря В ЦСКА заявили, что узнали о задержании вратаря из СМИ

Фото: Global Look Press

Иван Федотов

В пресс-службе ЦСКА заявили, что о задержании сотрудниками военкомата экс-голкипера клуба, вратаря «Филадельфии» и сборной России Ивана Федотова узнали из СМИ. В клубе, комментируя NEWS.ru это сообщение, выразили надежду, что компетентные органы во всем разберутся.

Сами узнали эту новость из СМИ. Компетентные органы во всем разберутся, — заявили в пресс-службе ЦСКА.

Ранее сообщалось, что задержание инициировала военная прокуратура, у которой «есть достаточные основания считать Федотова уклонистом от армии». В Санкт-Петербурге с утра 1 июля группы оперативников уголовного розыска, а также сотрудники СОБРа караулили различные точки, где мог появиться спортсмен. Федотова отвезли в военкомат.