МОК не пригласит Россию на Олимпиаду-2024 в установленную дату

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Международный олимпийский комитет решил не направлять России приглашение на летние игры, которые будут проходить во Франции в 2024 году. По данным пресс-службы организации, сборную Белоруссии также предпочли проигнорировать.

Официальные приглашения должны быть разосланы 26 июля, то есть за год до старта соревнований. Их получат 203 национальных комитета. Россия и Белоруссия не были включены в соответствующий список. Причиной тому, как уточнили в комитете, стала ситуация на Украине, где продолжаются боевые действия.

В то же время представители МОК раскритиковали чрезмерную политизацию Олимпиады. Такого рода вмешательство они назвали неприемлемым и опасным явлением для всего мирового спорта. Авторы заявления также указали на применение двойных стандартов в отношении спортсменов из России и Белоруссии, так как во время 70 других конфликтов и кризисов столь жесткие меры никто не применял.

Ранее сообщалось, что Олимпийский комитет России также не получал приглашений для участия в Азиатских играх 2023 года. При этом утверждалось, что спортсмены из РФ и Белоруссии смогут принять участие в соревнованиях в нейтральном статусе, хотя и без права получения медалей.