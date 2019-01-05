Россиянин победил в «ледяном» марафоне

https://news.ru/storage/news/79b67a71a78f6593516dab1a191a5da9/02a0b3dc-9086-444b-a9e0-084a82c4c236_850.jpg Айар Варламов/РИА Новости

Житель Амгинского района Якутии Илья Пестерев преодолел несколько десятков километров в лютый мороз. Соревнования стартовали на полюсе холода — в городе Оймяконе, сообщила заместитель руководителя общественной организации «Полюс холода — Оймякон» Сардана Сыромятникова.

Россиянин пробежал 38 километров за 3 часа 53 минуты и стал победителем состязаний. Столбик термометра показывал от 52 до 49 градусов мороза по Цельсию, пишет РИА Новости.

Любители бежали 5 километров, стайеры замахнулись на расстояния от 10 км и более. За происходящим наблюдали туристы из Австрии, Японии, Таиланда и Индии, прилетевшие в морозный край по новогодним путёвкам.

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