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Россиянин победил в «ледяном» марафоне

Айар Варламов/РИА Новости

спорт [ версия для печати ]

Житель Амгинского района Якутии Илья Пестерев преодолел несколько десятков километров в лютый мороз. Соревнования стартовали на полюсе холода — в городе Оймяконе, сообщила заместитель руководителя общественной организации «Полюс холода — Оймякон» Сардана Сыромятникова.

Россиянин пробежал 38 километров за 3 часа 53 минуты и стал победителем состязаний. Столбик термометра показывал от 52 до 49 градусов мороза по Цельсию, пишет РИА Новости.

Любители бежали 5 километров, стайеры замахнулись на расстояния от 10 км и более. За происходящим наблюдали туристы из Австрии, Японии, Таиланда и Индии, прилетевшие в морозный край по новогодним путёвкам.

Ранее News.ru сообщал об исполнении главой Якутии мечты детей-инвалидов. Айсен Николаев двух учеников коррекционной школы-интерната отправил на Кремлёвскую ёлку в Москве.


#ЯКУТИЯ #марафон #морозы
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