Россияне выиграли золото в эстафете на КМ по биатлону

Мужская сборная России по биатлону выиграла эстафету на четвёртом этапе Кубка мира в немецком Оберхофе. Россияне преодолели четыре этапа гонки за 1.20.54,3. Они использовали 6 дополнительных патронов.
Второе место заняли французы (+1.01,1 минуты), третье — австрийцы (+2.18,6 минуты). Французы промахнулись 9 раз, австрийцы — 8.
В составе российской команды бежали Максим Цветков, Евгений Гараничев, Дмитрий Малышко и Александр Логинов.
Ранее женская сборная России также завоевала золото в эстафете. Россию представляли Евгения Павлова, Маргарита Васильева, Лариса Куклина и Екатерина Юрлова-Перхт. Второе место заняли немки, третье — чешки. News.ru сообщал, что победа в эстафете на этапе Кубка мира стала для женской сборной России первой с 2012 года.