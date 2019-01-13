Россияне выиграли золото в эстафете на КМ по биатлону

https://news.ru/storage/news/4a7d703e4106bbb648cda181fe9e96ee/cdce905d-c447-4cf4-885a-387a0b795ea7_850.jpg Matthias Balk/dpa/Global Look Press

Евгений Гараничев

Мужская сборная России по биатлону выиграла эстафету на четвёртом этапе Кубка мира в немецком Оберхофе. Россияне преодолели четыре этапа гонки за 1.20.54,3. Они использовали 6 дополнительных патронов.

Второе место заняли французы (+1.01,1 минуты), третье — австрийцы (+2.18,6 минуты). Французы промахнулись 9 раз, австрийцы — 8.

В составе российской команды бежали Максим Цветков, Евгений Гараничев, Дмитрий Малышко и Александр Логинов.

Ранее женская сборная России также завоевала золото в эстафете. Россию представляли Евгения Павлова, Маргарита Васильева, Лариса Куклина и Екатерина Юрлова-Перхт. Второе место заняли немки, третье — чешки. News.ru сообщал, что победа в эстафете на этапе Кубка мира стала для женской сборной России первой с 2012 года.