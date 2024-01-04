Россиян и белорусов лишили юношеской Олимпиады в Южной Корее МОК: россияне и белорусы пропустят зимнюю юношескую Олимпиаду в Южной Корее

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Спортсмены из России и Белоруссии пропустят зимние юношеские Олимпийские игры в Южной Корее. В пресс-службе Международного олимпийского комитета (МОК) заявили, что на соревнования не допущены атлеты под нейтральным статусом, передает ТАСС. Квалификация на соревнования завершилась в декабре.

Ни один отдельный нейтральный спортсмен не квалифицирован для участия в зимних юношеских Олимпийских играх 2024 года, — заявили в МОК.

Олимпиада пройдет в южнокорейской провинции Канвондо в период с 19 января по 1 февраля. На соревнованиях будет разыгран 81 комплект наград.

Ранее МОК допустил восемь спортсменов из России и троих из Белоруссии до летних Олимпийских игр в Париже в 2024 году. Речь идет о тех атлетах, которые к текущему этапу смогли пройти квалификацию в своих видах спорта. Олимпиада пройдет с 26 июля по 11 августа 2024 года. В Париже будет запрещена символика России и Белоруссии на официальных мероприятиях, а также к участию не допустили спортсменов и тренеров, имеющих контракт с вооруженными силами или агентствами национальной безопасности.

В свою очередь министр спорта РФ Олег Матыцин заявил, что ведомство изучит условия МОК и примет решение, соответствующее интересам спортсменов и страны. На пресс-конференции президент России Владимир Путин также отметил, что условия допуска спортсменов на Олимпийские игры в Париже необходимо внимательно проанализировать.