Минспорт примет решение об участии в ОИ, соответствующее интересам России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Олег Матыцин

Министерство спорта РФ изучит условия Международного олимпийского комитета и примет решение, соответсвующее интересам спортсменов и страны, заявил глава министерства Олег Матыцин, его цитирует ТАСС. В четверг, 14 декабря, на пресс-конференции президент России Владимир Путин заявил, что условия допуска спортсменов на Олимпийские игры в Париже необходимо внимательно проанализировать.

Мы совместно с федерациями будем внимательно изучать те регламенты, которые в ближайшее время, надеюсь, определит Международный олимпийский комитет. И примем решение, которое в полной мере будет в интересах спортсменах и в интересах нашей великой страны, являющейся важным партнером международного спорта, — говорится в сообщении.

Ранее МОК допустил восемь спортсменов из России и троих из Белоруссии до летних Олимпийских игр в Париже в 2024 году. Речь идет о тех атлетах, которые к текущему этапу смогли пройти квалификацию в своих видах спорта. Олимпиада пройдет с 26 июля по 11 августа 2024 года. В Париже будет запрещена символика России и Белоруссии на официальных мероприятиях, а также к участию не допустили спортсменов и тренеров, имеющих контракт с вооруженными силами или агентствами национальной безопасности.

В МИД России заявили, что ограничения для российских спортсменов со стороны Международного олимпийского комитета являются сегрегацией по национальному признаку. В ведомстве отметили, что термин «олимпийское перемирие» отсутствует в Олимпийской хартии и не может быть использован МОК для дискриминации спортсменов.