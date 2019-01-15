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Российский боец ММА разгромил банк

Джабраил Дузаев Скришот ok.ru/В-А-Й-Н-А-Х М-М-А

Джабраил Дузаев

спорт [ версия для печати ]

Боец смешанного стиля (ММА) Джабраил Дузаев совершил погром в отделении одного из московских банков на Кузнецком мосту.

По информации телеканала РЕН, виновник разрушений в здании банка — именно Дузаев. Спортсмен нанёс несколько ударов по банкоматам и стенам. Причины такого поведения бойца уточняются.

Дузаев за карьеру провёл три боя по правилам ММА. На его счету одна победа и два поражения. В последний раз он выходил в октагон в 2016 году.

Как писал News.ru, футболисты устроили мордобой из-за пенальти.


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