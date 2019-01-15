Российский боец ММА разгромил банк

https://news.ru/storage/news/1961bd06c704a38b23007ef3e5ef1a56/42e4bc00-dc0e-46b5-865e-e3646688f348_850.jpg Скришот ok.ru/В-А-Й-Н-А-Х М-М-А

Джабраил Дузаев

Боец смешанного стиля (ММА) Джабраил Дузаев совершил погром в отделении одного из московских банков на Кузнецком мосту.

По информации телеканала РЕН, виновник разрушений в здании банка — именно Дузаев. Спортсмен нанёс несколько ударов по банкоматам и стенам. Причины такого поведения бойца уточняются.

Дузаев за карьеру провёл три боя по правилам ММА. На его счету одна победа и два поражения. В последний раз он выходил в октагон в 2016 году.

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