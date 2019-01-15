Российский боец ММА разгромил банк

Боец смешанного стиля (ММА) Джабраил Дузаев совершил погром в отделении одного из московских банков на Кузнецком мосту.
По информации телеканала РЕН, виновник разрушений в здании банка — именно Дузаев. Спортсмен нанёс несколько ударов по банкоматам и стенам. Причины такого поведения бойца уточняются.
Дузаев за карьеру провёл три боя по правилам ММА. На его счету одна победа и два поражения. В последний раз он выходил в октагон в 2016 году.
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