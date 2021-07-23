Российские лучницы победили сборную Украины на олимпийском турнире в Токио

Женская сборная России по стрельбе из лука на олимпийском турнире в 1/8 финала одержала победу над командой из Украины. Об этом сообщает ТАСС.
Счёт встречи
Сборную РФ представляли Светлана Гомбоева, Елена Осипова и Ксения Перова. За Украину выступали Вероника Марченко, Анастасия Павлова и Лидия Сиченикова.
В четвертьфинале россиянкам предстоит встретиться со сборной США. Встреча состоится 25 июля.
Ранее сообщалось, что во время выступлений в квалификации российская лучница Светлана Гомбоева потеряла сознание. По имеющимся данным, она получила солнечный удар.