Российские лучницы победили сборную Украины на олимпийском турнире в Токио

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Олимпийские игры «испортились», поскольку теперь мужчины и женщины там соревнуются вместе. Об этом заявил экс-президент США Дональд Трамп во время выступления в Аризоне. Его слова приводит РИА Новости.

Люди меньше всего хотят, чтобы мужчины соревновались в женском спорте. Очень скоро — мне очень не нравится это говорить — вы не увидите соревнующихся женщин... Они отбирают ваши права! Это...