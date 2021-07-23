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Российские лучницы победили сборную Украины на олимпийском турнире в Токио

05:25, 25 июля 2021
Токио, Япония Токио, Япония Фото: Nicolas Datiche/AFLO/Global Look Press
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Женская сборная России по стрельбе из лука на олимпийском турнире в 1/8 финала одержала победу над командой из Украины. Об этом сообщает ТАСС.

Счёт встречи составил 6:2 в пользу россиянок.

Сборную РФ представляли Светлана Гомбоева, Елена Осипова и Ксения Перова. За Украину выступали Вероника Марченко, Анастасия Павлова и Лидия Сиченикова.

В четвертьфинале россиянкам предстоит встретиться со сборной США. Встреча состоится 25 июля.

Ранее сообщалось, что во время выступлений в квалификации российская лучница Светлана Гомбоева потеряла сознание. По имеющимся данным, она получила солнечный удар.

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