Российские гимнастки завоевали серебро в групповом многоборье на ОИ в Токио

Сборная России по художественной гимнастике завоевала серебро в групповом многоборье на Олимпиаде в Токио. Это 70-я медаль Игр — она досталась Анастасии Близнюк, Анастасии Максимовой, Ангелине Шкатовой, Анастасии Татаревой и Алисе Тищенко.

Золото — у команды Болгарии, бронза досталась Италии.

Впервые с 1996 года российские гимнастки не сумели завоевать ни одной золотой медали на Олимпиаде.

В финале соревнований по командному многоборью за упражнения с двумя парами булав и тремя обручами россиянки набрали 44,200 балла. В сумме по итогам двух упражнений — 90,700 балла. У занявшей первое место команды Болгарии 92,100 балла.

После первого упражнения с мячами судьи отказали ОКР в пересмотре результатов по многоборью гимнасток.

А вот запрос на пересмотр оценки в упражнении с тремя обручами и двумя парами булав был удовлетворён. Изначально россиянки получили за выступление 44,200 балла, но арбитры увеличили оценку на 0,300 балла. Однако сборная всё равно осталась на втором месте, уступив Болгарии 1,400 балла.

Главный тренер россиянок Ирина Винер-Усманова после группового многоборья назвала полным крахом проведение соревнований по художественной гимнастике на Олимпиаде. Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики и заслуженный тренер России до этого сообщила, что готова покинуть пост главного наставника национальной команды после Олимпийских игр.

Ранее олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Алина Кабаева прокомментировала пост Ляйсан Утяшевой, в котором та заявила, что израильская гимнастка «вырвала у российской спортсменки победу» на Олимпиаде в Токио. «Ляйсан Утяшева никогда в своей спортивной карьере не приносила своей стране золотых медалей. <...> Поэтому комментировать позорное и несправедливое судейство в отношении нашей спортсменки на Олимпийских играх в Токио и лишение её золотой медали Утяшева не имеет никакого права», — заявила Кабаева.