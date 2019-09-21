https://static.news.ru/photo/15993c94-dc86-11e9-9aa3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Наталия Федосенко/ТАСС

Сборная России по художественной гимнастике стала победителем в групповом многоборье на чемпионате мира в Баку.

Общая сумма баллов команды из России составила 58,700. За упражнения с пятью мячами спортсменки получили 30,000 очков. За упражнения с тремя обручами и двумя парами булав — 28,700, передаёт ТАСС .

В российскую сборную вошли Мария Толкачёва, Анастасия Максимова, Анастасия Шишмакова, Анжелика Стубайло и Евгения Леванова. Закончится чемпионат мира 22 сентября.

20 сентября россиянки Дина и Арина Аверины выиграли золото и серебро чемпионата мира по художественной гимнастике в индивидуальном многоборье, писал News.ru.