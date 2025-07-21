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21 июля 2025 в 23:57

Российские борцы одержали верх над американцами в Венгрии

Сборная России по вольной борьбе одержала победу над командой США в Будапеште

Фото: IMAGO/United World Wrestling/Jake Ki/Global Look Press

Сборная России по вольной борьбе одержала победу над командой США со счетом 6:4 в матчевой встрече, прошедшей в Будапеште. Десять поединков в разных весовых категориях выявили сильнейших в рамках спортивного мероприятия под лозунгом «Борьба за мир».

Успех российской команде принесли победы Муссы Мехтиханова (57 кг), Муслима Мехтиханова (61 кг), Абасгаджи Магомедова (65 кг), Сайына Казырыка (70 кг), Магомы Дибиргаджиева (74 кг) и Зелимхана Хизриева (125 кг). В торжественной церемонии перед началом соревнований прозвучали гимны обеих стран, а российские спортсмены выходили на ковер под аранжировки советских военных песен.

Это первая из запланированных встреч между борцами России и США, организованная Профессиональной борцовской лигой. Венгрия была выбрана как нейтральная площадка для стартового матча. В ближайшее время ожидаются ответные встречи на территориях обеих стран, что должно способствовать развитию спортивных связей.

Ранее сообщалось, что основная подготовка российских команд направлена на чемпионат мира, который пройдет в сентябре в Загребе. Поэтому в матчевой встрече приняли участие вторые, третьи номера — завтрашние лидеры сборных команд.

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