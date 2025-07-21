Борцы из России и США сойдутся в формате стенка на стенку в Будапеште

Борцы из России и США сойдутся в формате стенка на стенку в Будапеште Российские борцы проведут матчевую встречу против спортсменов из США в Будапеште

В Будапеште 21 июля пройдет матчевая встреча по вольной борьбе с участием спортсменов из России и США, заявил NEWS.ru президент Федерации спортивной борьбы РФ (ФСБР) Михаил Мамиашвили. Соревнования запланированы в рамках Профессиональной борцовской лиги (PWL). Матчевая встреча пройдет в формате стенка на стенку — 10 поединков в каждой весовой категории.

Основная подготовка наших команд сейчас направлена на чемпионат мира, который пройдет в сентябре в Загребе, поэтому в матчевой встрече примут участие вторые, третьи номера, завтрашние лидеры сборных команд. В Будапешт мы привезли трех действующих чемпионов России, а также чемпиона мира Абасгаджи Магомедова. С командой приехали два тренера, состав которых был подобран неслучайно — Владимир Модосян и Магомед Курбаналиев выигрывали чемпионаты мира в 1986 и 2016 году соответственно — именно в Венгрии, в городе Будапеште, — заявил Мамиашвили.

Матчевая встреча в Будапеште станет началом трилогии. Еще два противостояния борцов пройдут в России и США. Следующая встреча состоится уже осенью. Перед турниром сборная России возложила цветы к памятнику советским воинам-освободителям в Будапеште.

Проводить матчевые встречи между борцами США и России — это добрая традиция, существующая много лет. Впервые подобные мероприятия были организованы в 1958 году. И интерес зрителей всегда колоссальный. Вчера мы провели конференцию, пообщались в дружелюбной атмосфере, и есть четкое понимание, что, вне зависимости от того, как завершится матчевая встреча, победит наш вид спорта, победит борьба, ведь зритель нуждается в таких матчевых встречах. Наши и американские борцы всегда дружили, всегда слушали и слышали друг друга, — добавил Мамиашвили.

Ранее Мамиашвили заявил, что начальство убедило украинскую спортсменку Ирину Коляденко не пожимать руки россиянкам. По его словам, рукопожатие является обязательной процедурой и знаком уважения к противнику.