https://static.news.ru/photo/58d94ac2-67a9-11ea-a3e8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российская федерация баскетбола (РФБ) приняла решение приостановить с 20 марта по 10 апреля все Всероссийские соревнования, проходящие под эгидой РФБ.

Планируется, что до 20 марта матчи всех турниров будут проходить согласно календарю с соблюдением всех мер безопасности для официальных лиц, болельщиков, игроков, тренеров и различных официальных лиц.

Игры, подпадающие под запрет региональных властей, будут перенесены на более поздний срок. Исключение коснётся двух этапов второго Полуфинального раунда Всероссийских соревнований среди юниоров 2007 года рождения в Новосибирске и Перми, которые завершатся 21 марта.

Департамент профессионального баскетбола рекомендует исполкому РФБ классифицировать команды женской Премьер-лиги по итогам завершившегося вчера чемпионата, внеся изменения в регламент Чемпионата России, сообщает пресс-служба РФБ.

Ранее в Минспорте приняли решение отменить проведение на территории России всех международных спортивных соревнований с 16 марта и до особого разрешения.

NEWS.ru писал, что мэрия Москвы запретила проведение на открытом воздухе спортивных соревнований с участием более 50 человек. В связи с этим отменён матч между ЦСКА и «Зенитом» в Российской премьер-лиге. Он должен был пройти в рамках 23-го тура.