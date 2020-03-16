Российская федерация баскетбола (РФБ) приняла решение приостановить с 20 марта по 10 апреля все Всероссийские соревнования, проходящие под эгидой РФБ.
Планируется, что до 20 марта матчи всех турниров будут проходить согласно календарю с соблюдением всех мер безопасности для официальных лиц, болельщиков, игроков, тренеров и различных официальных лиц.
Игры, подпадающие под запрет региональных властей, будут перенесены на более поздний срок. Исключение коснётся двух этапов второго Полуфинального раунда Всероссийских соревнований среди юниоров 2007 года рождения в Новосибирске и Перми, которые завершатся 21 марта.
Департамент профессионального баскетбола рекомендует исполкому РФБ классифицировать команды женской Премьер-лиги по итогам завершившегося вчера чемпионата, внеся изменения в регламент Чемпионата России,
Ранее в Минспорте приняли решение отменить проведение на территории России всех международных спортивных соревнований с 16 марта и до особого разрешения.
NEWS.ru писал, что мэрия Москвы запретила проведение на открытом воздухе спортивных соревнований с участием более 50 человек. В связи с этим отменён матч между ЦСКА и «Зенитом» в Российской премьер-лиге. Он должен был пройти в рамках 23-го тура.
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