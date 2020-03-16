https://static.news.ru/photo/ea681798-679a-11ea-aa84-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Матч 23-го тура Российской премьер-лиги по футболу ЦСКА — «Зенит» не состоится, сообщает пресс-служба «армейцев».

Решение принято в связи с указом мэра Москвы запретить до 10 апреля проведение на открытом воздухе спортивных мероприятий с участием более 50 человек.

Встреча должны была пройти 22 марта в Москве.

В пресс-службе отметили, что информация, касающаяся возможного переноса матча, появится после принятия решений Российского футбольного союза (РФС) и Российской премьер-лиги (РПЛ).

Ранее мэрия Москвы запретила все массовые мероприятия с участием более 50 человек. Речь идёт о собраниях как на улицах, так и в помещениях. Срок ограничения установлен до 10 апреля, следует из указа, подписанного мэром столицы Сергеем Собяниным, писал NEWS.ru.