Путин признал успешной реализацию стратегию развития спорта до 2020 года

https://static.news.ru/photo/785c1bbc-15ce-11eb-a068-fa163e074e61_660.jpg Евгения Медведева Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент РФ Владимир Путин положительно оценил реализацию стратегии развития спорта до 2020 года. Как рассказал глава Минспорта Олег Матыцин, «Стратегия-2020» дала мощный импульс развитию физической культуры и спорта в нашей стране.

Он сообщил, что ведомство представило подробный отчёт о реализации стратегии на прошедшем 6 октября Совете по развитию физкультуры и спорта при президенте. Министр подчеркнул, что до конца года есть ещё два месяца, и за это время буду выполнены те аспекты, которые ещё не были доработаны.

Стратегия была очень нужна, это важный элемент построения нашей работы. Мы укрепили материальную базу нашего спорта — как крупные стадионы, так и небольшие объекты. <...> Пандемия явилась серьёзным вызовом, к сожалению, она продолжаетсся. Мы предусмотрели поэтапность стратегии, очень важна автономная система подготовки команд и создание федеральных баз вне зависимости от внешних условий, — сказал Матыцин в эфире телеканала «Матч Страна».

На заседании Совета при президенте РФ обсуждалась стратегия развития спорта до 2030 года. Её проект согласован со всеми заинтересованными министерствами и субъектами РФ.

Ранее, как сообщал NEWS.ru, Олег Матыцин заявил о готовности российского спорта ко второй волне пандемии коронавируса. Он подчеркнул, что Минспорт разработал регламент, который позволит не прерывать соревнования.