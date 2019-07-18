Президент Владимир Путин предложил подумать о совместной подготовке спортсменов из России и Белоруссии к Олимпийским играм. По его мнению, такие тренировки можно было бы организовать в преддверии летних Игр в Токио и зимних в Пекине.
Было бы полезно расширить практику использования спортивной инфраструктуры наших стран для совместной подготовки российских и белорусских атлетов к крупным международным состязаниям, — сказал Путин на Форуме регионов двух стран в Санкт-Петербурге.
Ранее, как писал News.ru, президент Украины Владимир Зеленский объявил о готовности страны принять Олимпиаду. Он поручил разработать специальный план подготовки к Играм.