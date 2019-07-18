https://static.news.ru/photo/2971146e-a95d-11e9-aa71-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Президент Владимир Путин предложил подумать о совместной подготовке спортсменов из России и Белоруссии к Олимпийским играм. По его мнению, такие тренировки можно было бы организовать в преддверии летних Игр в Токио и зимних в Пекине.

Было бы полезно расширить практику использования спортивной инфраструктуры наших стран для совместной подготовки российских и белорусских атлетов к крупным международным состязаниям, — сказал Путин на Форуме регионов двух стран в Санкт-Петербурге.

Ранее, как писал News.ru, президент Украины Владимир Зеленский объявил о готовности страны принять Олимпиаду. Он поручил разработать специальный план подготовки к Играм.