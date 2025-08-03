«Проснемся тюбиками»: Минаков о золоте на соревнованиях в Сингапуре Пловец Минаков заявил о спокойном отношении к победам на соревнованиях

Спортсмены из России не акцентируют внимание на своих победах, рассказал ТАСС пловец Андрей Минаков после завоевания золота на состязаниях в Сингапуре. По его словам, на следующий день отечественные спортсмены вновь приступят к тренировкам.

Как сказала [тренер] Ольга Николаевна Байдалова, кстати, ей большое спасибо за предсоревновательную подготовку: сегодня мы чемпионы мира, но завтра мы снова будем тюбиками. Поэтому мы двигаемся с таким менталитетом — завтра мы снова проснемся тюбиками, снова пойдем в бассейн и будем работать, — рассказал Минаков.

Ранее российские спортсмены Мирон Лифинцев и Егор Корнев назвали исторической победу в эстафете на ЧМ по плаванию. Корнев добавил, что считает это событие частью истории, но команда будет стремиться к тому, чтобы такие победы стали обыденностью. Он отметил, что участие в чемпионате стало для него ценным опытом, поскольку это был его первый турнир на длинной воде. По словам спортсмена, он намерен усиленно работать и к новым состязаниям стать сильнее.