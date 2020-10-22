Призовой фонд женского чемпионата РФ по боксу составит 10 млн рублей

https://static.news.ru/photo/b5139404-1443-11eb-943b-fa163e074e61_660.jpg Екатерина Пальцева Фото: paltseva_ekaterina_48/instagram.com

Женский чемпионат РФ по боксу будет проходить в Ульяновске с 24 октября по 1 ноября. Его призовой фонд составит 10 млн рублей. Об этом рассказал генсек Федерации бокса России Умар Кремлёв.

В чемпионате примут участие свыше 200 спортсменок. Они будут соревноваться в 10 весовых категориях. По мнению Кремлёва, турнир должен пройти на самом высоком уровне, поскольку власти Ульяновской области хорошо к нему подготовились и выполнили все обговорённые условия.

Я ожидаю бескомпромиссные и интересные бои, — цитирует Кремлёва пресс-служба организации.

Он отметил, что уровень женского бокса в России растёт с каждым годом, как и интерес к нему у зрителей.

И мы должны этому только содействовать, — подчеркнул глава федерации.

Кремлёв добавил, что чемпионат России будет отборочным в национальную сборную. Лучшие спортсменки будут представлять РФ на международных соревнованиях, включая Олимпийские игры.

Ранее NEWS.ru писал, что телеведущая Ольга Бузова предложила Кремлёву устроить реалити-шоу, в котором на ринге будут встречаться боксёры и блогеры. Тот идею поддержал. Провести бой с Бузовой вызвалась российская спортсменка, мастер боевых искусств, бронзовый призёр чемпионата мира по панкратиону Ангелина Семёнова.