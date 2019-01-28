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Пойманная на допинге биатлонистка решила вернуться

Екатерина Глазырина Matthias Balk/dpa/Global Look Press

Екатерина Глазырина

спорт [ версия для печати ]

Российская биатлонистка Екатерина Глазырина, дисквалифицированная за нарушение антидопинговых правил, намерена вернуться в спорт. Срок её отстранения заканчивается 9 февраля 2019 года.

Тренер спортсменки Валентина Стремоусова заявила ТАСС, что Глазырина активно готовится к возвращению, не думает о завершении карьеры и стремится войти в состав сборной России.

Глазырина была признана виновной в нарушении антидопинговых правил на основании результатов расследования комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена. Биатлонистка была отстранена от соревнований во время чемпионата мира в австрийском Хохфильцене в 2017 году. Международный союз биатлонистов (IBU) дисквалифицировал Глазырину на два года и аннулировал все её результаты с 19 декабря 2013 года по 10 февраля 2017 года.

В текущем сезоне, по словам главы Союза биатлонистов России (СБР) Владимира Драчёва, Глазырина не сможет претендовать на попадание в национальную команду.

На счету Глазыриной шесть призовых мест на этапах Кубка мира, в том числе два — в личных гонках. Все эти достижения приходятся на 2012–2014 годы. В силе после дисквалификации оставлены только пять из них — три бронзовых награды, завоеванных в 2012-м, и два серебра в 2013-м.

Как сообщал News.ru, экс-директор WADA засомневался в методах борьбы с допингом.


#сборнаяРоссии #биатлон
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