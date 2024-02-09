Овечкин установил самую длинную голевую серию среди игроков «Вашингтона» Овечкин провел 833-й гол в карьере в НХЛ

Фото: Justin Tang/Keystone Press Agency/Global Look Press

Александр Овечкин

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин отметился заброшенной шайбой в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Флориды Пантерс», передает «Интерфакс». Россиянин забил свой 833-й гол в карьере в НХЛ, что стало рекордом для игроков клуба.

Отмечается, что встреча завершилась со счетом 4:2 (0:1, 2:1, 2:0) в пользу хоккеистов «Флориды». Овечкин после своего гола закрепился на втором месте в истории НХЛ по заброшенным шайбам. На первом место по-прежнему канадец Уэйн Гретцки (894), отставание от которого Овечкин сократил до 61 гола.

В июне этого года президент России Владимир Путин объявил Александру Овечкину блaгодарность. На oфициальном интернет-портале правовой информации было указано, что благодарность объявлена за трудовые успехи и многолетнюю добросовестную рабoту.

Ранее двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников выразил уверенность, что Овечкин сможет побить рекорд Гретцки. Он отметил, что последнее время российский хоккеист стал медленнее набирать очки из-за слабой игры партнеров по команде.

Также Кожевников давал прогноз относительно результатов Овечкина в новом сезоне лиги. Он призвал поклонников спортсмена не расстраиваться из-за слабого старта и выразил уверенность, что российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» в любом случае забьет «свои 30–40 шайб».