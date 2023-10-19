Хоккеист дал прогноз на результат Овечкина в новом сезоне НХЛ Хоккеист Кожевников: Овечкин забьет не менее 30 голов в новом сезоне НХЛ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Поклонникам нападающего клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина не следует расстраиваться из-за его низких результатов в начале нового сезона лиги, рассказал в беседе с «Газетой.Ru» двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников. По его мнению, россиянин все равно забьет «свои 30–40 шайб».

У Саши такое не в первый раз происходит: плохо начинает, но потом все равно свои 30–40 голов он забивает. В жизни все бывает, конечно, но я почему-то уверен, что свои минимум 30 шайб он забросит, — высказал мнение спортсмен.

Он добавил, что скромный старт Овечкина уже не в первый раз порождает разговоры о том, что 38-летний капитан вашингтонской команды уже «не тот», «закончился» и так далее. Однако россиянин каждый раз доказывает обратное.

Как напоминает издание, в трех матчах сезона-2023/24 Овечкин заработал всего одно очко, записав на счет одну результативную передачу в выездной игре с «Оттавой» 18 октября. «Кэпс» проиграли матч со счетом 1:6.

В июне этого года президент России Владимир Путин объявил Александру Овечкину блaгодарность. На oфициальном интернет-портале правовой информации было указано, что благодарность объявлена за трудовые успехи и многолетнюю добросовестную рабoту.