Олимпийский чемпион объяснил низкую результативность Овечкина Александр Кожевников: Овечкин медленнее набирает очки из-за партнеров по клубу

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Александр Овечкин

Российский нападающий Александр Овечкин, выступающий за клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз», сумеет побить рекорд Уэйна Гретцки, выразил уверенность в интервью NEWS.ru двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников. Сейчас россиянин, по его словам, стал медленнее набирать очки из-за слабой игры партнеров. В активе Овечкина пять голов и семь результативных передач в 18 матчах этого сезона.

Саша замедлился в этом году, что-то не получается, но впереди еще много игр. Все будет нормально. Овечкин профессионал с большой буквы и величайший игрок. Но бывает такое в жизни, когда игра не идет, несмотря на хорошие моменты. У него еще год контракта с «Вашингтоном», так что думаю, ему удастся побить рекорд Гретцки. Мы все этого ждем, — сказал Кожевников.

Он отметил, что к 38-летнему россиянину «повышенное внимание» во всем мире, включая и клуб НХЛ, за который Александр выступает с 2005 года. При этом, по мнению Кожевникова, в этом сезоне «команда выступает не очень», а Овечкин не может быть «одним воином в поле».

Не похоже, что Сашу настигает возраст, он не стареет. На мой взгляд, у него та же искра, но меньше моментов, потому что все знают, откуда он. Он использует свои сильные стороны, играет на команду. Но если команда не очень, то один в поле не воин. И естественно, канадцы не хотят, чтобы Саша побил рекорд Уэйна, — добавил экс-хоккеист.

28 ноября «Вашингтон» на выезде потерпел поражение от «Сан-Хосе» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 1:2. Для капитана «Кэпиталз» Александра Овечкина игра стала 1365-й в карьере в регулярных чемпионатах НХЛ. По этому показателю 38-летний нападающий повторил результат Эрика Стаала и вошел в топ-50 в истории лиги.

Ранее российский тренер по фигурному катанию Максим Траньков на вопрос о деградации атлетов без международных турниров заявил, что без подобных стартов спортсменам тяжело расти и развиваться, так как мотивация всегда возникает с конкуренцией.