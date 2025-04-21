Олимпийская чемпионка Слепцова рассказала об отношении к смене гражданства Олимпийская чемпионка Слепцова не нашла ничего плохого в смене гражданства

Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Светлана Слепцова

Обладательница олимпийского золота по биатлону Светлана Слепцова заявила, что не видит ничего плохого в смене спортивного гражданства, сообщает championat.ru. При этом она отметила, что самой ей сложно судить о подобных действиях, ведь ее карьера пришлась на совершенно другие времена.

Если есть такая возможность и ты знаешь, к чему ты идешь, чего ты хочешь добиться в этой спортивной жизни, то почему бы и нет? Особенно когда понимаешь, что сейчас в своей стране у тебя вообще никаких шансов, — заявила биатлонистка.

Спортсменка добавила, что если перед человеком стоит высокая цель и он сильно замотивирован ее достичь, однако по не зависящим от него обстоятельствам сделать это невозможно, то стоит использовать любой подвернувшийся шанс. Светлана Слепцова является чемпионкой мира по биатлону 2009 года и олимпийской чемпионкой 2010 года.

Ранее сообщалось, что украинский гимнаст Илья Ковтун, сменивший гражданство на хорватское, столкнулся с негативным отношением со стороны соотечественников. По его словам, граждане Украины прибавили в агрессии из-за ухудшения их положения. Ковтун подчеркнул, что пошел на смену гражданства не только из-за проведения СВО, но и по некоторым личным причинам.