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Навратилова выступила против трансгендеров и поплатилась

Мартина Навратилова Panoramic/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Мартина Навратилова

спорт [ версия для печати ]

Легендарная теннисистка Мартина Навратилова высказалась против появления в туре Женской теннисной ассоциации трансгендеров, за что её раскритиковали в Сети.

В Twitter Навратилова написала, что «иметь пенис и соревноваться как женщина недопустимо». В ответ её назвали трансфобкой. На Навратилову подписаны 90,4 тыс. человек.

Навратилова — бывшая первая ракетка мира в одиночном и парном разряде. Она двукратная обладательница «Большого шлема» в женском парном разряде, 18 раз побеждала в мэйджорах в одиночном, 31 раз в женском парном и 10 раз в смешанном парном разряде. Американка также восьмикратная победительница итогового чемпионата тура Virginia Slims в одиночном разряде, 11-кратная победительница в парном разряде.

Как писал News.ru, боксёр-трансгендер впервые выиграл бой.


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