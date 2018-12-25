Навратилова выступила против трансгендеров и поплатилась

Легендарная теннисистка Мартина Навратилова высказалась против появления в туре Женской теннисной ассоциации трансгендеров, за что её раскритиковали в Сети.
В Twitter Навратилова написала, что «иметь пенис и соревноваться как женщина недопустимо». В ответ её назвали трансфобкой. На Навратилову подписаны 90,4 тыс. человек.
Навратилова — бывшая первая ракетка мира в одиночном и парном разряде. Она двукратная обладательница «Большого шлема» в женском парном разряде, 18 раз побеждала в мэйджорах в одиночном, 31 раз в женском парном и 10 раз в смешанном парном разряде. Американка также восьмикратная победительница итогового чемпионата тура Virginia Slims в одиночном разряде, 11-кратная победительница в парном разряде.
Как писал News.ru, боксёр-трансгендер впервые выиграл бой.