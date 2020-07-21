Нападающий Джордан Мики возвращается в «Химки»

https://static.news.ru/photo/6e17f800-cb74-11ea-b021-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/jmick_55

Джордан Мики, который уже выступал за баскетбольный клуб «Химки» в сезоне-2018/19, возвращается в подмосковную команду.

Джордана мы хорошо знаем, он может закрыть две позиции — четвёртого и пятого номеров, но я вижу его больше на позиции тяжёлого форварда, — заявил главный тренер клуба Римас Куртинайтис на сайте «Химок».

Он добавил, что в этой роли Мики уже выступал за клуб, но сохранить его в составе не удалось. Тренер отметил, что рад возвращению форварда и уверен, что тот справится со всеми задачами на отлично, поскольку он уже знает и клуб и игроков и понимает философию наставника.

В прошлом сезоне Мики защищал цвета мадридского «Реала». В Евролиге Мики провёл 26 матчей (2 — в «старте»), его средние показатели — 9 очков, 4,2 подбора и 1 блок-шот за 16:35 минуты. В чемпионате Испании Джордан отыграл 15 матчей, за которые набирал 6,8 очка, 4,1 подбора и 0,9 блок-шота за 16:07 минуты.

NEWS.ru писал, что баскетбольный клуб «Химки» объявил о подписании нового контракта с защитником Алексеем Шведом. Новое соглашение будет рассчитано до 2023 года.