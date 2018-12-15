Биатлонистка Морозова победила на этапе Кубка IBU

Российская биатлонистка Анастасия Морозова финишировала первой на этапе Кубка IBU в спринте в итальянском Риднау (23.20,9). Второй пришла шведка Ингела Андерссон (+6,8), третьей — Надежда Белкина из Украины (+10,1).
Морозова допустила один промах на втором огневом рубеже. Другие россиянки Виктория Сливко, Светлана Миронова, Екатерина Мошкова, Наталья Гербулова и Ирина Казакевич заняли 5-е, 12-е, 29-е, 46-е и 47-е места соответственно.
Как писал News.ru, в низком результате Старых нашли вину допинговых «передряг».