Биатлонистка Морозова победила на этапе Кубка IBU

https://news.ru/storage/news/28fcc7944fbbd44b8970d0e61d8b5fae/8f09cc09-5339-44d8-84f7-7e24e2c0da41_850.jpg Александр Вильф/РИА Новости

Российская биатлонистка Анастасия Морозова финишировала первой на этапе Кубка IBU в спринте в итальянском Риднау (23.20,9). Второй пришла шведка Ингела Андерссон (+6,8), третьей — Надежда Белкина из Украины (+10,1).

Морозова допустила один промах на втором огневом рубеже. Другие россиянки Виктория Сливко, Светлана Миронова, Екатерина Мошкова, Наталья Гербулова и Ирина Казакевич заняли 5-е, 12-е, 29-е, 46-е и 47-е места соответственно.

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