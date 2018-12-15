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В низком результате Старых нашли вину допинговых «передряг»

Ирина Старых imago sportfotodienst/Global Look Press

Ирина Старых

спорт [ версия для печати ]

Старший тренер женской сборной России по биатлону Виталий Норицын заявил, что новый допинговый скандал повлиял на выступление россиянки Ирины Старых на втором этапе Кубка мира в Хохфильцене.

«Её ещё вчера отпустила эта ситуация, но бесследно это пройти не могло. Это не её ход, на первом этапе в Поклюке, до всех этих передряг, она была немного сильнее», — цитирует Норицына ТАСС.

Специалист также похвалил спортсменку за психологическую устойчивость на огневых рубежах. В пасьюте биатлонистка не допустила ни одного промаха.

Старых показала 8-й результат в гонке преследования 15 декабря и стала лучшей среди представительниц сборной России. Она отстала от лидера — финки Кайсы Мякяряйнен (30,53.01) — на 24,8 секунды.

Как писал News.ru, на заседании исполкома Международного союза биатлонистов (IBU) было принято решение не принимать никаких действий в отношении российских биатлонистов, против которых полиция Австрии выдвинула обвинения в приёме запрещённых препаратов.


#биатлон #Кубокмира #ИринаСтарых
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