Минспорт внёс изменения в регламент проведения соревнований

Министерство спорта внесло изменения в документ, регламентирующий проведение спортивных и физкультурных мероприятий во время пандемии коронавируса. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В частности, Роспотребнадзор изменил требования к обязательному тестированию участников на наличие COVID-19. Теперь документ допускает проведение тестов ПЦР только в случае наличия такой необходимости, устанавливаемой санитарными врачами на местах, — поясняет спортивное ведомство.