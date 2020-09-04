Месси собирается объявить, что остаётся в «Барселоне»

https://static.news.ru/photo/72353d08-eeab-11ea-a3c5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Paco Freire/Global Look Press

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси, вероятно, не покинет клуб в это трансферное окно. Он готовит соответствующее заявление.

Текст его заявления о том, что он продолжит выступать за «Барсу», уже написан, сообщает издание Sphera Sports.

Ранее сообщалось, что 33-летний форвард собирался покинуть клуб. Он заявлял, что больше не будет принимать участие в тренировках команды, а также не приедет на базу клуба к началу чемпионата Испании.

В контракте аргентинца прописана опция, по которой он может по окончании сезона в одностороннем порядке расторгнуть соглашение с «сине-гранатовыми» и уйти из клуба на правах свободного агента. Именно этой возможностью и хотел воспользоваться Месси.

Как писал NEWS.ru, отец футболиста Хорхе Месси, который также является агентом нападающего, 3 сентября должен был встретиться с президентом «Барселоны» Хосепом Марией Бартомеу. Стороны хотели обсудить желание Месси уйти из команды из-за неудач «Барселоны» в Лиге чемпионов. Позже появилась информация, что Месси изменил своё решение и намерен остаться в «Барселоне» ещё на сезон.