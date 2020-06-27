Матч «Юта» - «Новый Орлеан» станет первым после возобновления сезона НБА

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Прерванный из-за сложной эпидемиологической ситуации позыгрыш оставшейся части регулярного сезона НБА 2019-2020 будет возобновлён в США 30 июля. Первым сыгранным матчем станет «Юта» - «Новый Орлеан».

Условие возобновления сезона были согласованы 26 июня представителями баскетбольной ассоциации и профсоюзом игроков. Снова в приостановившиеся турнир войдут 22 команды, они будут играть в спортивном комплексе Disney в Орландо.

После матча «Юта» - «Новый Орлеан» состоится встреча «Лос-Анджелес Клипперс» - «Лос-Анджелес Лейкерс». На следующий день, 31 июля, на трёх площадках спорткомплекса в Орландо сыграют остальные коллективы. На один день запланировал следующие матчи: «Орландо» – «Бруклин», «Мемфис» – «Портленд», «Финикс» – «Вашингтон», «Бостон» – «Милуоки», «Сакраменто» – «Сан-Антонио» и «Хьюстон» – «Даллас».

В один игровой день после возобновления НБА будет проходить не более семи встреч. Последние встречи регулярной части сезона состоятся 14 августа. Через три дня запланирован первый раунд стадии плей-офф.

Каждая команда проведёт по восемь матчей, чтобы определить посев в играх на выбывание. Если девятый клуб конференции будет отставать от восьмого меньше чем на четыре победы, будет организован мини-турнир, в ходе которого решится судьба путёвки в плей-офф, сообщается на сайте НБА.

Баскетбольный сезон был приостановлен в марте на фоне пандемии коронавирусной инфекции. Более 125 000 американцев умерли от COVID-19, это самый высокий уровень смертности от болезни в мире. Общее число заболевших в стране превышает 2,475 млн человек.

Всего в мире выявлено более 9,6 млн заражённых коронавирусом. От болезни скончались 489 тысяч человек, а выздоровели — 4,8 млн.

Как ранее передавал NEWS.ru, НБА всерьёз задумывалась над тем, чтобы не возобновлять сезон. Представители баскетбольной ассоциации боялись, что спортивные дела могут негативно отразиться на движении Black Lives Matter (BLM), которое возникло на фоне жестокого убийства американца Джорджа Флойда, охватило почти весь мир, а спортивное сообщество чуть ли не ярче всех откликнулось на проблемы расизма. Спортсмены ещё не рушат памятники исторических деятелей, но уже готовы пойти на многие жертвы ради идеи, которая в одночасье заполонила умы многих людей.