https://static.news.ru/photo/55e03232-2b6c-11ea-a413-fa163e074e61_660.jpg

Футболист Павел Мамаев вслед за другими медийными личностями оценил для себя итоги уходящего года. По словам спортсмена, этот год для него был положительным, так как жизнь — это череда ошибок и испытаний.

Конкретных планов на год будущий у Мамаева нет, он просто собирается «получать удовольствие от жизни и играть в футбол». Он доволен переходом в ФК «Ростов», где к нему относятся с пониманием, приводит слова спортсмена радио KP.RU.

Больше всего Мамаев удивлён тем, как много людей плохо относится к нему. Он считает, что давно всё пора забыть и «двигаться дальше». Находясь в заключении, футболист переживал не за свою карьеру, а за свою семью.

Думал о жене, о детях. Я понимал, что им тяжелее, что они остались без мужа и отца, — откровенничает спортсмен.

Ранее NEWS.ru сообщал, что первый выпуск авторского шоу Ксении Собчак на Первом канале будет посвящён футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву. Запись передачи начиналась в субботу, 21 декабря.