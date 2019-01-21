Костин: ВТБ получит полный контроль над ФК «Динамо»

https://news.ru/storage/news/fd3bcce306df0dcafe080579f49f586a/8e2b924a-7bed-4308-af36-d078c5a58239_850.jpg АГН "Москва"

Руководство банка ВТБ планирует забрать под своё крыло Всероссийское физкультурно-спортивное общество (ВФСО) «Динамо». Об этом в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе сообщил глава ВТБ Андрей Костин.

«Да, это вполне возможно. Стадион строим. 10 марта будет первая игра со "Спартаком"», — заявил Костин.

От банка, который является генеральным спонсором, напрямую зависят бюджеты не только футбольного, но и хоккейного «Динамо».

По предварительным, официально не подтверждённым данным, ВТБ станет основным владельцем клуба с 1 февраля и вложит в развитие команды 3 млрд рублей.

Ранее в департаменте градостроительной политики Москвы подтвердили, что реконструкция стадиона «Динамо» завершена и арена уже получила разрешение на ввод в эксплуатацию. Называться стадион будет «ВТБ Арена» и будет носить имя Льва Яшина, писал News.ru.