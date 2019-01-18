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Колобков: Россия выполнили все требования WADA

Павел Колобков Сергей Булкин/News.ru

Павел Колобков

спорт [ версия для печати ]

Министр спорта России Павел Колобков заявил, что его ведомство оказало максимальное содействие в решении всех вопросов, связанных с копированием данных московской лаборатории экспертами Всемирного антидопингового агентства (WADA).

«Была проведена объёмная работа во взаимодействии со всеми заинтересованными сторонами, включая Следственный комитет России. Минспорт России со своей стороны оказал максимальное содействие в решении всех вопросов, связанных с копированием данных», — приводит слова Колобкова пресс-служба Минспорта.

Министр добавил, что «мы выполнили все требования WADA согласно нашим договорённостям и в соответствии с уголовно-процессуальным кодексом России». Он убеждён, что полученные данные позволят достичь истины в интересах «чистого» спорта.

Как сообщалось, эксперты Всемирного антидопингового агентства (WADA) получили данные из базы Московской антидопинговой лаборатории (LIMS) и основную аналитическую информацию. Также сообщалось, что Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) имеет хорошие шансы сохранить статус соответствия. 

WADA должно было получить доступ к данным лаборатории до 31 декабря 2018 года, однако этого не произошло. Проблема была в несоответствии оборудования российскому законодательству. 9 января 2019-го с новым визитом в Москву прибыли эксперты WADA. На следующий день они приступили к работе в лаборатории.


#WADA #РУСАДА #ПавелКолобков #министерствоспорта
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