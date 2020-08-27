Исинбаева попала в больницу

https://static.news.ru/photo/89354aea-e87d-11ea-97bb-fa163e074e61_660.jpg Елена Исинбаева Фото: Genrietta Peryan/Russian Look/Global Look Press

Двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева рассказала, почему оказалась на лечении в стационаре. Об этом она сообщила подписчикам в Instagram.

Хорошие мои! Не хочу вас пугать и пропадать тоже не хочу. У меня всё хорошо, сейчас в больнице. Была маленькая проблемка, которую виртуозные врачи быстренько решили. Повода для переживаний нет, — написала Исинбаева.

До этого легкоатлетка провела отпуск на сочинском побережье. Однако Исинбаеву неприятно удивило то, что пляжи плохо приспособлены для детей, и если сильные волны — это временное неудобство, то камни, по которым трудно ходить малышам, неприятно удивили олимпийскую чемпионку.

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