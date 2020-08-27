Билан сорвался на поклонников и рассказал о своём диагнозе

https://static.news.ru/photo/b017ca10-e865-11ea-bcbc-fa163e074e61_660.jpg Дима Билан Фото: bilanofficial/instagram.com

Российский певец Дима Билан в ходе прямого эфира в социальной сети Instagram сообщил фанатам о своём диагнозе. Некоторое время назад артист попал в больницу с воспалением лёгких.

В рамках эфира Билан достаточно жёстко упрекнул поклонников в том, что они не заметили, как он отработал последние концерты с температурой 37,8. По словам певца, его профессия совсем не такая лёгкая, как кажется.

Для тех, кто абсолютно тупой: очень много остаётся за кулисами. Никто не знает о моей жизни ничего вообще. В данный момент я в больнице. Я что, ною? Вы знаете, сколько раз я не показывал, что я в больнице? Знаете, сколько раз с ангиной стоял на сцене? — подчеркнул Билан, слова которого приводит Life.

В конечном итоге артист решил успокоить фанатов и сообщил, что у него не диагностирован коронавирус. Он также добавил, что не хочет портить своим подписчикам настроение, поэтому старается выкладывать только позитивные посты.

Ранее NEWS.ru писал, что актёр и телеведущий Оскар Кучера не появится в новом телевизионном сезоне на канале НТВ. Он покинул программу «Звёзды сошлись», которую в течение нескольких лет вёл совместно с Лерой Кудрявцевой.

О принятом решении 46-летний шоумен сообщил в переписке с друзьями в комментариях в социальных сетях. Как признался актёр, ему надоело копаться в скандальных историях.