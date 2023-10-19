Губерниев заявил о желании вести парад физкультурников, если его позовут

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Дмитрий Губерниев

Нужно поддержать идею возобновления спортивных парадов на Красной площади и объявления 2024 года Годом спорта, рассказал NEWS.ru спортивный комментатор, телеведущий Дмитрий Губерниев. По его словам, он бы с удовольствием стал ведущим мероприятия на Красной площади.

Во-первых, я хочу сказать, что любой движ вокруг спорта — это хорошо. Все, что ты делаешь во имя и во благо спорта, — это просто замечательно. То, что касается моей работы, — вся страна знает, что я выполняю ее лучше всех, поэтому если меня позовут вести парад, то будет блестяще. Не позовут — значит, будет хорошо, но не блестяще, — рассказал Губерниев.

Ранее президент России Владимир Путин, выступивший на XI Международном спортивном форуме «Россия — спортивная держава», поддержал идею возобновить спортивные парады на Красной площади. Глава государства также положительно оценил идею руководителя Международной ассоциации бокса Умара Кремлева, предложившего объявить 2024-й Годом спорта.

До этого Владимир Путин заявил, что власти России ставят перед собой цель вовлечь 70% российских граждан в систематические занятия спортом к 2030 году. По его словам, в России также будут продолжены традиции образования в спорте высших достижений.