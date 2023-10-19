Парады физкультурников могут вновь начать проводить на Красной площади Путин поддержал идею возобновить спортивные парады на Красной площади

Фото: А. Шагин/РИА Новости

Участники Всесоюзного парада физкультурников на Красной площади в Москве

Президент России Владимир Путин, выступивший на XI Международном спортивном форуме «Россия — спортивная держава», поддержал идею возобновить спортивные парады на Красной площади, сообщается на сайте организаторов мероприятия. Глава государства также положительно оценил идею руководителя Международной ассоциации бокса Умара Кремлева, предложившего объявить 2024-й Годом спорта.

Хорошая идея, — заявил Путин.

Парады физкультурников — это советская спортивная традиция, направленная на популяризацию спортивного образа жизни среди граждан. Первый такой парад прошел в Москве в 1919 году. Помимо Москвы, спортивные парады также проводились и в других городах Советского Союза, в том числе в Барнауле и Ленинграде. Последний парад состоялся в 1954 году.

Владимир Путин ранее заявил, что власти России ставят перед собой цель вовлечь 70% российских граждан в систематические занятия спортом к 2030 году. По его словам, в России также будут продолжены традиции образования в спорте высших достижений. Вместе с тем страна остается открытой и к новым видам спорта, в том числе и к киберспорту, подчеркнул президент. Благодаря киберспорту, российские абитуриенты могут получить дополнительные баллы к ЕГЭ для поступления в крупнейшие вузы страны.