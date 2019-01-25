Горнолыжник потерял лыжу и пронёсся по трассе на спине

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Шведский горнолыжник Александр Кёлль упал во время прохождения трассы в скоростном спуске на этапе Кубка мира в австрийском Кицбюэле.

28-летний спортсмен упал на повороте, потерял лыжу в воздухе и сильно ударился о снег. Далее он пронёсся по трассе на спине и врезался в борт.

Соревнования были остановлены на 20 минут, горнолыжника эвакуировали на медицинском вертолёте. О его состоянии и полученных травмах не сообщается.

В текущем сезоне на этапах Кубка мира швед принял участие в четырёх стартах (включая скоростной спуск в Кицбюэле). Его лучшим результатом является 32-е место в комбинации на этапе мировой серии в швейцарском Венгене.

Этап Кубка мира в Австрии завершится 27 января.