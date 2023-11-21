Глава МОК отказался называть последствия для России из-за Игр дружбы Глава МОК Бах: говорить о последствиях для России из-за Игр дружбы пока рано

Фото: Tom Weller/dpa/Global Look Press

Говорить о последствиях в отношении России из-за проведения Игр дружбы пока рано, заявил глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах. По его словам, которые приводит РИА Новости, в настоящее время ведутся обсуждения по данному поводу.

Мы только слышали о планах организации этих Игр дружбы от президента и правительства России. МОК, как и WADA, четко выразили свою позицию. Спортивные мероприятия должны быть организованы спортивными организациями, они должны соблюдать правила спортивных организаций. Сейчас ведутся обсуждения по этому поводу, слишком рано говорить о последствиях, разные варианты возможны, — сказал Бах.

Ранее генеральный директор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Оливье Ниггли сообщил, что Россия не имеет права проводить Игры дружбы. По его словам, соревнования невозможны, так как Российское антидопинговое агентство не имеет статус соответствия.

В свою очередь, глава Министерства спорта РФ Олег Матыцин заявлял, что Россия всегда придерживалась истинных принципов спорта и доказала это, организовывая масштабные международные соревнования. По его словам, выступившие против российских Игр дружбы Международный олимпийский комитет и Всемирное антидопинговое агентство оказывают давление на независимые спортивные организации.

Провести в России Игры дружбы постановил президент РФ Владимир Путин. Соревнования пройдут с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге. Призовой фонд игр составит 4,6 млрд рублей. Как подчеркнула депутат Госдумы Светлана Журова, Россия не будет приглашать национальные олимпийские комитеты, поэтому МОК не сможет запретить проводить эти соревнования.