Россия ответила выступившим против Игр дружбы WADA и МОК Глава Минспорта России: WADA и МОК оказывают давление на спортивные организации

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Олег Матыцин

Россия всегда придерживалась истинных принципов спорта и доказала это, организовывая масштабные международные соревнования, заявил глава Министерства спорта РФ Олег Матыцин. По его словам, выступившие против российских Игр дружбы Международный олимпийский комитет (МОК) и Всемирное антидопинговое агентство (WADA) оказывают давление на независимые спортивные организации.

Спорт — это платформа для открытого диалога, поэтому странно слышать от МОК и ВАДА призывы к ограничению российских инициатив. Россия всегда придерживалась истинных принципов спорта, и мы доказали это, организуя масштабные международные соревнования, которые были признаны, в том числе и МОК, лучшими в истории, — отметил Матыцин.

Как подчеркнул министр, МОК и WADA своими действиями пытаются сохранить монополию в управлении мировым спортом. Это, по словам Матыцина, идет вразрез с ценностями мировой спортивной семьи, а именно — равным отношением ко всем ее членам и свободой выбора. Глава Минспорта добавил, что любая страна имеет право на развитие спорта, и инициированные Россией Игры дружбы не нарушают международный календарь.

Ранее генеральный директор WADA Оливье Ниггли сообщил, что Россия не имеет права проводить Игры дружбы. По его словам, соревнования невозможны, так как Российское антидопинговое агентство не имеет статус соответствия.