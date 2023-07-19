Гимнастов РФ допустили до международных соревнований в нейтральном статусе

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Международная федерация гимнастики (FIG) приняла решение допустить российских и белорусских спортсменов до соревнований под эгидой организации в нейтральном статусе. Такая возможность у них появится с 1 января 2024 года, заявила президент организации Моринари Ватанабэ после заседания исполкома федерации.

Принимая российских и белорусских гимнастов для участия в соревнованиях в качестве независимых нейтральных атлетов, FIG обеспечивает соблюдение прав всех спортсменов и посылает миру сигнал о том, что гимнастика стремится к миру, — говорит Ватанабэ.

Любой спортсмен, желающий получить статус «индивидуальный нейтральный спортсмен», должен будет подать заявку в FIG в соответствии со специальными правилами. За такими спортсменами будет установлен особый контроль, чтобы их деятельность никак не указывала на принадлежность к Белоруссии и России.

В феврале исполком Международного олимпийского комитета рекомендовал международным федерациям в случае допуска россиян до стартов осуществлять его индивидуально, в нейтральном статусе, без участия в командных видах, а также исключить участие спортсменов, связанных с силовыми структурами и выражавших поддержку СВО.