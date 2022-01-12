Футболист Юрий Жирков заключил контракт с подмосковными «Химками»

Руководство подмосковного футбольного клуба «Химки» подписало контракт с защитником Юрием Жирковым, сообщает «Чемпионат.com». Контракт был подписан на полгода с возможностью его пролонгировать ещё на год.

Закончили переговоры с Жирковым. Юрий выбрал Московскую область. Подписали контракт на полгода с возможностью продления ещё на год, — сказал член совета директоров клуба Роман Терюшков.

Он добавил, что футболист прошёл необходимый медосмотр, результаты которого «полностью устроили», и что Жирков полетит на сборы с командой. Терюшков отметил, что у новоиспечённого защитника подмосковных «Химок» желание играть — запредельное.

Последним клубом, за который выступал 38-летний футболист, был питерский «Зенит». Игрок находился в статусе свободного агента с июля 2021 года.

Ранее стало известно, что нападающий сборной России по футболу Фёдор Смолов вернулся в «Динамо». Контракт с 31-летним игроком был заключён на полтора года с возможностью продления ещё на один. Форвард будет выступать за бело-голубых под 40-м номером. Также стала известна зарплата Смолова. Она будет составлять $2 млн, что почти вдвое меньше его гонорара в «Локомотиве».