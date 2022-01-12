Стала известна зарплата Фёдора Смолова в «Динамо»

Нападающий сборной России Фёдор Смолов будет зарабатывать в «Динамо» $2 млн, что значительно меньше его зарплаты в «Локомотиве». Переход футболиста в новый клуб вызван личным желанием главного тренера «бело-голубых» Сандро Шварца видеть игрока в своей команде, сообщает «Чемпионат.com».

По информации издания , «Локомотив» согласился расстаться со своим лучшим бомбардиром за 10 млн рублей. Руководство клуба хотело разгрузить зарплатную ведомость, и собиралось расстаться с игроком летом после истечения контракта, согласно которому футболист получал €3,1 млн в год.

Также сообщается, что главный тренер Сандро Шварц и спортивный директор Желько Бувач хотели видеть 31-летнего нападающего с российским паспортом в составе «Динамо».

В нынешнем сезоне форвард провел за «Локомотив» 15 матчей, забив семь мячей. Во вторник «железнодорожники» исключили Смолова из заявки на сезон, а в среду Фёдор отправился на сборы вместе с футболистами «Динамо».

Отметим, что за «бело-голубых» Фёдор выступал с 2007 по 2015 год. Он провёл 77 матчей, в которых забил четыре гола.

Ранее сообщалось, что агент нападающего московского «Динамо» Арсена Захаряна Геннадий Голубин, опроверг слухи об интересе к российскому футболисту со стороны мадридского «Реала». 25 декабря появилась информация, что мадридский «Реал» якобы проявляет интерес к полузащитнику «Динамо» Захаряну. Отмечалось, что с представителями московского клуба уже общался Срджан Еремич (агент Луки Модрича), однако он сам опроверг эти сведения.

Захарян дебютировал за взрослую команду «Динамо» в 2020 году. Впоследствии он провёл 31 матч за «бело-голубых», в которых отметился семью голами и 12 результативными передачами. За сборную России он впервые сыграл 1 сентября 2021 года. В четырёх встречах он записал на свой счёт одну результативную передачу.