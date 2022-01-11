«Локомотив» отзаявил Фёдора Смолова

Московский «Локомотив» отзаявил от участия в чемпионате России нападающего Фёдора Смолова. Об этом изменении в составе «железнодорожников» сообщил официальный сайт Российской премьер-лиги (РПЛ).

В нынешнем сезоне 31-летний форвард провел за команду 15 матчей, забив семь мячей. Он является лучшим бомбардиром клуба. В «Локомотиве» отзаявку нападающего никак не прокомментировали.

Однако ранее сообщалось об интересе к Смолову со стороны «Динамо», где футболист начинал спортивную карьеру. За «бело-голубых» Фёдор с 2007 по 2015 год провёл 77 матчей, в которых поразил ворота соперника четыре раза.

«Динамо» предложило форварду контракт на 1,5 года с опцией продления ещё на один год. Однако ключевым вопросом в переходе были условия личного контракта нападающего, который зарабатывал в «Локомотиве» €3,1 млн, что в три раза больше той суммы, что получают лидеры «Динамо».

10 января стало известно, что нападающий «Крыльев Советов» Иван Сергеев перешёл в санкт-петербургский «Зенит».