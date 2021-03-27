Фанаты встретили гимном России вернувшихся домой фигуристов

https://static.news.ru/photo/59e7475a-9040-11eb-b01c-96000091f725_660.jpg Виктория Синицина и Никита Кацалапов Фото: Raniero Corbelletti/AFLO/Global Look Press

Несколько десятков поклонников фигурного катания встретили в аэропорту Шереметьево вернувшихся домой спортсменов. Триумфаторы чемпионата мира прилетели из Стокгольма чартерным рейсом компании «Аэрофлот».

Фанаты ожидали фигуристов с цветами и флагами. После прохождения паспортного контроля национальные герои вышли к поклонникам, которые исполнили для них гимн России, сообщает РЕН ТВ.

Гимн России на чемпионате мира во время награждения спортсменов был заменён на музыкальный фрагмент Концерта № 1 для фортепиано с оркестром Петра Ильича Чайковского. До середины декабря следующего года по решению Спортивного арбитражного суда российские спортсмены не могут выступать на чемпионатах мира и Олимпийских играх под своим гимном и флагом.

Золотыми призёрами чемпионата мира — 2021 стали танцевальная пара Виктория Синицина и Никита Кацалапов, спортивный дуэт Анастасия Мишина и Александр Галлямов и Анна Щербакова в женском одиночном катании.

Серебряную медаль завоевала Елизавета Туктамышева, бронзовую — Александра Трусова и спортивная пара Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.

Ранее NEWS.ru сообщал, что чемпионат мира по фигурному катанию завершился весьма удачно для сборной России. У нас полный пьедестал у девушек, золото и бронза в парах, первая за 12 лет золотая медаль в танцах и полная квота у мужчин на следующий год.