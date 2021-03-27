«Путин заплатил»: иностранцы возмущены судейством на чемпионате мира

Чемпионат мира по фигурному катанию завершился весьма удачно для сборной России. У нас полный пьедестал у девушек, золото и бронза в парах, первая за 12 лет золотая медаль в танцах и полная квота у мужчин на следующий год. Ожидаемо успех России порадовал не всех. Иностранные болельщики ополчились против наших спортсменов. Что возмутило зарубежных фанатов фигурного катания, рассказывает NEWS.ru.

Ещё до старта чемпионата мира отношение к нашей сборной сформировалось не самое лучшее. Виной тому — меры безопасности, к которым, по мнению большинства зарубежных пользователей, делегация из России относилась халатно. Важно отметить, что многие пользователи Сети следили чуть ли не за каждым шагом наших спортсменов.

«У вас есть хоть какие-то моральные качества?»

«Даже если это чартерный рейс, это не повод, чтобы не следовать протоколам безопасности полётов. Это настоящая пощёчина тем из нас, кто потерял близких в этой пандемии. Крайне разочарован таким поведением». (пользователь @patinaggio)

Стоит отметить, что иногда мы сами давали повод позлить и облить нас грязью и без того негативно настроенной публике. Так, например, российский тренер Александр Жулин в своём Instagram похвастался смекалкой русского народа. Юмор тренера не оценили.

«Жулин, у вас есть хоть какие-то моральные качества?» (@tamayara_yura)

«Это оскорбление для участников, которые принимают надлежащие меры против инфекции. Как может человек в его статусе так себя вести. Он же тренер! Я думаю, что мы должны наложить какое-то наказание». (@tamayara_yura)

«Тренер Александр Жулин открыто издевается над мерами безопасности и выкладывает это на всеобщее обозрение. Интересно, какие правила он с радостью нарушает, когда камеры не включены». (@TripleFigure)

«Фигурное катание умерло в Сочи»

Но это всё цветочки по сравнению с тем, какой гнев вызвало судейство по отношению к нашим спортсменам на чемпионате мира.

«Может ли кто-то из США пожаловаться на оценки в произвольной программе? Предвзятое отношение к русским было совершенно очевидным. Карен Чен и японские фигуристы заслужили гораздо более высокие баллы!» (@alexisblizzard)

«Оценки были отвратительными на протяжении всего мероприятия. Особенно в танцах и у женщин». (@alexisblizzard)

«Оценки многих фигуристок были похожи на шутку. Если ISU (Международный союз конькобежцев) заинтересован в более высоких рейтингах для фигурного катания, нужно заняться судейством. Тогда люди вернутся в спорт». (@jinx_3A)

«Это широко распространённая коррупционная система оценивания, основанная на национализме, расизме и сговоре между сильными федерациями». (@drem3r7)

«Фигурное катание умерло в Сочи». (@slyin)

«Роботизированное» катание

Александра Трусова Joel Marklund/Keystone Press Agency/Global Look Press

Полный женский пьедестал на чемпионате мира, естественно, не мог обрадовать зарубежных зрителей. Болельщики убеждены, что как минимум Александра Трусова не должна была оказаться на пьедестале.

«Карен Чен должна была быть ТРЕТЬЕЙ, но, видимо, Путин заплатил или ПРИГРОЗИЛ им за зачистку». (@JamesSemaj1220)

«Компонентные оценки Карен Чен были всего на 1,5 балла выше, чем у Трусовой... Вы серьёзно?!» (@UncleHohn)

«Катание Карен выглядит легким и воздушным, а не роботизированным или принудительным». (@mfry2014)

«Они должны исправить эту сломанную систему подсчёта очков, которая вознаграждает большие прыжки и падения с ошибками. Карен была единственной, у кого я наблюдал красоту, элегантность и артистизм. Определённо, она должна была быть третьей. Хотя она откатала даже для второго места». (@AnthonyDeri)

«Первое место было правильным. Я мог бы поспорить со вторым, но третье место сродни пародии». (@JaniceSchnell)

«Ты вдохновляешь всех нас»

Единственный представитель от сборной России, который вызвал положительные эмоции абсолютно у всех, — Елизавета Туктамышева. Даже по ту сторону океана не сомневаются в том, что серебро Лизы — это подвиг. Вы только посмотрите, какой отзыв оставил американский фигурист Адам Риппон: «Ты вдохновляешь всех нас. Люблю тебя очень сильно».

«Я в полном восторге от вашей индивидуальности, внутренней силы и решительности. Вы подали пример многим в нашем спорте. Вы — Королева!» (@TedBarton7)

«Поздравляю, Лиза! Ты всегда наша прекрасная императрица, и добро пожаловать обратно на мировой подиум. Я так горжусь тобой! Мы с нетерпением ждём встречи с тобой на следующей Олимпиаде в Пекине!» (@pogomcl2)

«Я плакала вместе с ней! Ужасно рада за Лизу!» (@marisol85044298)



Комментарии пользователей были взяты из пабликов по фигурному катанию в Twitter.