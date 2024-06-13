Два футбольных клуба заинтересовались трансфером защитника Тикнизяна «Спартак» и «Зенит» обращались к представителям защитника «Локомотива» Тикнизяна

Фото: Alexander Kulebyakin/Global Look Press

Защитник футбольного клуба «Локомотив» Наир Тикнизян

Защитник футбольного клуба «Локомотив» Наир Тикнизян привлек внимание «Спартака» и «Зенита», сообщил портал Metaratings.ru со ссылкой на свои источники. Спортсмен получил от ФК ряд предложений по трансферу.

Согласно имеющимся данным, оба клуба готовят предложение «Локомотиву» для перехода Тикнизяна. Однако пока не было информации об официальных запросах. Тикнизян за прошедший сезон сыграл за «железнодорожников» 30 матчей. Во время игр он смог забить девять голов, а также сделать шесть результативных передач. Рыночная стоимость футболиста, по оценкам портала Transfermarkt, оценивается в €6,5 млн.

Главный тренер клуба «Локомотив» Михаил Галактионов ранее заявил, что ему льстит попытка трансфера Тикнизяна в петербургский «Зенит». Он также добавил, что если игрок способен развиваться и ставить перед собой серьезные цели, то он не нуждается в промежуточных этапах в карьере.

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